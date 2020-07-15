В Египте в районе аэропорта столицы Каира 14 июля произошла утечка топлива на нефтепроводе "Пустыня Исмаилия". В результате возник пожар. Известно, что пострадали по меньшей мере 17 человек.

Детали инцидента

Предварительно, в пригороде столицы Египта на отрезке Шукаир – Мостород произошел разрыв трубы. Заметим, что нефтепровод пролегал под автотрассой. Собственно искра от авто и привела к взрыву топлива. Об этом сообщает местное издание al-Masry al-Youm.

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В результате возник пожар и загорелись более 20 автомобилей на дороге. Однако, некоторые водители все же успели покинуть свои машины вовремя. Также известно, что от огня пострадали по меньшей мере 17 человек: всех госпитализировали.

Место масштабного пожара на нефтепроводе в Египте (Фото: almasryalyoum.com, соцсети)

В конце концов спасателям удалось локализовать пожар, на месте работали 20 пожарных машин. А нефтепровод на этом участке они перекрыли. Кроме того, под свой контроль инцидент взял премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

Видео масштабного пожара в Египте

Между тем, в Сети появились видео происшествия, которые на камеру телефона сняли очевидцы. На кадрах видны огромные клубы черного дыма. Также можно увидеть несколько человек, которые пытаются эвакуировать пострадавшего.

أبرز الأخبار.. حريق هائل يلتهم السيارات على طريق #مصر_الإسماعيلية الصحراوي pic.twitter.com/N72X2pTYAN — اليوم السابع (@youm7) July 15, 2020

أحمد موسى: إصابة 12 مواطن حصيلة كسر خط خام (شقير – مسطرد ) على طريق الاسماعيلية ولا وفيات#صدى_البلد#قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/0goU0bonPS — صدى البلد (@baladtv) July 14, 2020

اللقطات الأولي لكسر خط خام (شقير – مسطرد ) على طريق الاسماعيلية#صدى_البلد#قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/hxtt2L7Fry — صدى البلد (@baladtv) July 14, 2020

Кроме того, пользователи сети опубликовали фото места разлива нефтепродуктов возле автомобильной стоянки до пожара.

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Пожар на нефтепроводе возле Каира (Египет): место разлива нефтепродуктов / Фото: al-Masry al-Youm

كاميرا برنامج على مسئوليتى فى موقع حريق خط خام (شقير – مسطرد ) على طريق الاسماعيلية#صدى_البلد#قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/5WD1TUrQlD — صدى البلد (@baladtv) July 14, 2020

Обратите внимание! Утечки и аварии на нефтепроводах довольно распространены в Египте. Дело в том, что жители страны часто повреждают трубопроводы для того, чтобы украсть топливо и перепродать его на "черном рынке".