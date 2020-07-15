У Єгипті в районі аеропорту столиці Каїра 14 липня стався витік палива на нафтопроводі "Пустеля Ісмаїлія". У результаті виникла пожежа. Відомо, що постраждали щонайменше 17 людей.

Деталі інциденту

Попередньо, у передмісті столиці Єгипту на відрізку Шукаїр – Мостород стався розрив труби. Зауважимо, що нафтопровід пролягав під автотрасою. Власне іскра від авто і призвела до вибуху палива. Про це повідомляє місцеве видання al-Masry al-Youm.

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У результаті виникла пожежа та загорілося понад 20 автомобілів на дорозі. Проте, деякі водії все ж встигли покинути свої машини вчасно. Також відомо, що від вогню постраждали щонайменше 17 осіб: усіх госпіталізували.

Місце масштабної пожежі на нафтопроводі в Єгипті (Фото: al-Masry al-Youm, соцмережі)

Зрештою рятувальникам вдалося локалізувати пожежу – на місці працювали 20 пожежних машин. А нафтопровід на цій ділянці вони перекрили. Крім того, під свій контроль інцидент узяв прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі

Відео масштабної пожежі в Єгипті

Тим часом, у мережі з’явилися відео події, яке на камеру телефону зняли очевидці. На кадрах видно величезні клубки чорного диму. Також можна побачити кілька осіб, які намагаються евакуювати потерпілого.

أبرز الأخبار.. حريق هائل يلتهم السيارات على طريق #مصر_الإسماعيلية الصحراوي pic.twitter.com/N72X2pTYAN — اليوم السابع (@youm7) July 15, 2020

أحمد موسى: إصابة 12 مواطن حصيلة كسر خط خام (شقير – مسطرد ) على طريق الاسماعيلية ولا وفيات#صدى_البلد#قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/0goU0bonPS — صدى البلد (@baladtv) July 14, 2020

اللقطات الأولي لكسر خط خام (شقير – مسطرد ) على طريق الاسماعيلية#صدى_البلد#قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/hxtt2L7Fry — صدى البلد (@baladtv) July 14, 2020

Крім того, користувачі мережі опублікували фото місця розливу нафтопродуктів біля автомобільної стоянки до пожежі.

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Пожежа на нафтопроводі біля Каїра (Єгипет): місце розливу нафтопродуктів / Фото: al-Masry al-Youm

كاميرا برنامج على مسئوليتى فى موقع حريق خط خام (شقير – مسطرد ) على طريق الاسماعيلية#صدى_البلد#قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/5WD1TUrQlD — صدى البلد (@baladtv) July 14, 2020

Зверніть увагу! Витоки та аварії на нафтопроводах є досить поширеними в Єгипті. Річ у тім, що жителі країни часто пошкоджують трубопроводи для того, щоб вкрасти паливо та перепродати його на "чорному ринку".