Лісові пожежі на Луганщині вдалося повністю загасити: у скільки оцінили збитки
Рятувальники нарешті повністю загасили масштабні лісові пожежі на Луганщині. Сталося це 13 липня о 17:20, тобто на сьомий день після займання.
13 липня рятувальники ліквідували останній осередок пожежі – на території Новоайдарського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС у фейсбуці.
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Лісові пожежі на Луганщині: головне
- 6 липня поблизу села Осколонівка спалахнули пожежі. Їх вдалося локалізувати на наступний день, однак надвечір 7 липня вогонь розійшовся з новою силою через вітри.
- Ситуація ускладнюється тим, що пожежі виникли неподалік лінії розмежування. Окупантів особливо ревно просять дотримуватися режиму тиші, аби вдалося врятувати людей.
- Від вогню постраждав житловий сектор селищ Вовче та Смолянинове Новоайдарського району. Стихія знищила понад 80 дачних будинків садового кооперативу Вовча яма та 30 житлових будинків у селі Смолянинове.
- Серед причин розглядають підпал. Інші версії – потрапляння ворожого снаряду і необережне поводження з вогнем.
- Загалом вогонь забрав життя 5 людей.
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Збитки від пожеж на Луганщині
Пожежі в Луганській області завдали шкоди на понад 450 мільйонів гривень. Ця сума стосується лише збитку від втрати лісових насаджень. Про це мовиться у повідомленні Луганської ОДА.
Наслідки лісових пожеж
- 76 будинків взяли на облік;
- 84 будинки повністю згоріли;
- 15 будинків пошкоджено;
У результаті пожеж постраждали 223 особи, з яких 114 зверталися за медичною допомогою, решта втратили майно. Загалом пожежі знищили 5 тисяч гектарів лісу.