Рятувальники нарешті повністю загасили масштабні лісові пожежі на Луганщині. Сталося це 13 липня о 17:20, тобто на сьомий день після займання.

13 липня рятувальники ліквідували останній осередок пожежі – на території Новоайдарського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС у фейсбуці.

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Лісові пожежі на Луганщині: головне

6 липня поблизу села Осколонівка спалахнули пожежі. Їх вдалося локалізувати на наступний день, однак надвечір 7 липня вогонь розійшовся з новою силою через вітри.

Їх вдалося локалізувати на наступний день, однак надвечір 7 липня вогонь розійшовся з новою силою через вітри. Ситуація ускладнюється тим, що пожежі виникли неподалік лінії розмежування. Окупантів особливо ревно просять дотримуватися режиму тиші, аби вдалося врятувати людей.

Окупантів особливо ревно просять дотримуватися режиму тиші, аби вдалося врятувати людей. Від вогню постраждав житловий сектор селищ Вовче та Смолянинове Новоайдарського району. Стихія знищила понад 80 дачних будинків садового кооперативу Вовча яма та 30 житлових будинків у селі Смолянинове.

селищ Вовче та Смолянинове Новоайдарського району. Стихія знищила понад 80 дачних будинків садового кооперативу Вовча яма та 30 житлових будинків у селі Смолянинове. Серед причин розглядають підпал . Інші версії – потрапляння ворожого снаряду і необережне поводження з вогнем.

розглядають . Інші версії – потрапляння ворожого снаряду і необережне поводження з вогнем. Загалом вогонь забрав життя 5 людей.

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Збитки від пожеж на Луганщині

Пожежі в Луганській області завдали шкоди на понад 450 мільйонів гривень. Ця сума стосується лише збитку від втрати лісових насаджень. Про це мовиться у повідомленні Луганської ОДА.

Наслідки лісових пожеж

76 будинків взяли на облік;

84 будинки повністю згоріли;

15 будинків пошкоджено;

У результаті пожеж постраждали 223 особи, з яких 114 зверталися за медичною допомогою, решта втратили майно. Загалом пожежі знищили 5 тисяч гектарів лісу.