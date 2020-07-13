Лесные пожары в Луганской области удалось полностью потушить: во сколько оценили ущерб
Спасатели наконец полностью потушили масштабные лесные пожары на Луганщине. Произошло это 13 июля в 17:20, то есть на седьмой день после возгорания.
13 июля спасатели ликвидировали последний очаг пожара – на территории Новоайдарского района. Об этом сообщили на странице ГСЧС в фейсбуке.
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Лесные пожары в Луганской области: главное
- 6 июля вблизи села Осколоновка вспыхнули пожары. Их удалось локализовать на следующий день, однако вечером 7 июля огонь разошелся с новой силой из-за ветра.
- Ситуация осложняется тем, что пожары возникли вблизи линии разграничения. Оккупантов особенно ревностно просят соблюдать режим тишины, чтобы удалось спасти людей.
- От огня пострадал жилой сектор поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Стихия уничтожила более 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в селе Смоляниново.
- Среди причин рассматривают поджог. Другие версии – попадание вражеского снаряда и неосторожное обращение с огнем.
- В общем огонь забрал жизни 5 человек.
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Убытки от пожаров на Луганщине
Пожары в Луганской области нанесли ущерб на более чем 450 миллионов гривен. Эта сумма касается только ущерба от потери лесных насаждений. Об этом говорится в сообщении Луганской ОГА.
Последствия лесных пожаров
- 76 домов взяли на учет;
- 84 дома полностью сгорели;
- 15 домов повреждены.
В результате пожаров пострадали 223 человека, из которых 114 обращались за медицинской помощью, остальные потеряли имущество. В общем пожары уничтожили 5 тысяч гектаров леса.