Спасатели наконец полностью потушили масштабные лесные пожары на Луганщине. Произошло это 13 июля в 17:20, то есть на седьмой день после возгорания.

13 июля спасатели ликвидировали последний очаг пожара – на территории Новоайдарского района. Об этом сообщили на странице ГСЧС в фейсбуке.

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Лесные пожары в Луганской области: главное

6 июля вблизи села Осколоновка вспыхнули пожары . Их удалось локализовать на следующий день, однако вечером 7 июля огонь разошелся с новой силой из-за ветра.

. Их удалось локализовать на следующий день, однако вечером 7 июля огонь разошелся с новой силой из-за ветра. Ситуация осложняется тем, что пожары возникли вблизи линии разграничения . Оккупантов особенно ревностно просят соблюдать режим тишины, чтобы удалось спасти людей.

. Оккупантов особенно ревностно просят соблюдать режим тишины, чтобы удалось спасти людей. От огня пострадал жилой сектор поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Стихия уничтожила более 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Стихия уничтожила более 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Среди причин рассматривают поджог . Другие версии – попадание вражеского снаряда и неосторожное обращение с огнем.

рассматривают . Другие версии – попадание вражеского снаряда и неосторожное обращение с огнем. В общем огонь забрал жизни 5 человек.

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Убытки от пожаров на Луганщине

Пожары в Луганской области нанесли ущерб на более чем 450 миллионов гривен. Эта сумма касается только ущерба от потери лесных насаждений. Об этом говорится в сообщении Луганской ОГА.

Последствия лесных пожаров

76 домов взяли на учет;

84 дома полностью сгорели;

15 домов повреждены.

В результате пожаров пострадали 223 человека, из которых 114 обращались за медицинской помощью, остальные потеряли имущество. В общем пожары уничтожили 5 тысяч гектаров леса.