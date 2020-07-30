В Японии ресторан взлетел в воздух: есть погибшие и раненые – фото
В Японии, в префектуре Фукусима произошел взрыв в ресторане. Предварительно известно об 1 погибшем и 18 раненых.
Взрыв мог произойти из-за утечки газа
Ресторан расположен в городе Корияма. Пожарные и правоохранители предполагают, что взрыв произошел из-за утечки газа. Об этом информируют Kyodo News.
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Пожарные обнаружили 6 баллонов с пропаном на месте взрыва.
Ресторан полностью разрушило
Взрыв был настолько мощным, что ресторан просто уничтожило, а окружающие дома повреждены. Среди пострадавших – сотрудники банка, которые находились в помещении в 100 метрах от эпицентра взрыва. Их ранило разбитым оконным стеклом.
Я услышал такой звук, будто что-то упало на мой дом. А потом все затрусилось,
– сказал 63-летний местный житель.
Ресторан был временно закрыт из-за пандемии, в нем проводили ремонт. Для посетителей заведение планировали открыть 31 июля.
От ресторана остался только каркас / Фото KYODO
В результате взрыва погиб по меньшей мере 1 человек / Фото Ecns.cn
В ресторане нашли баллоны с пропаном / Фото Ecns.cn