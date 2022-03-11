Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула: решение незаконно завладеть активами компаний еще больше ухудшит российскую экономику. Это будет четким сигналом для мира: Россия – опасная территория для инвестиций и ведения бизнеса.

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Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула: даже известный российский бизнесмен из окружения Владимира Путина признал, что такое решение вернет страну в 1917 год. Соответствующее заявление сделал Владимир Потанин – глава "Норникеля".

Псаки подчеркнула: президент Джо Байден приветствует решение компаний выйти с российского рынка.

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