Речниця Білого дому наголосила: рішення незаконно заволодіти активами компаній ще більше погіршить російську економіку. Це буде чітким сигналом для світу: Росія – небезпечна територія для інвестицій та ведення бізнесу.

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Речниця Білого дому наголосила: навіть відомий російський бізнесмен з оточення Володимира Путіна визнав, що таке рішення поверне країну у 1917 рік. Відповідну заяву зробив Володимир Потанін – очільник "Норнікелю".

Псакі наголосила: президент Джо Байден вітає рішення компаній вийти з російського ринку.

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