Россия объявила журналиста Бабченко террористом и экстремистом
Журналиста Аркадия Бабченко внесли в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации. Страну он покинул в 2017 году.
Федеральная служба по финансовому мониторингу России внесла его в реестр 9 июля. Об этом пишет российский Интерфакс.
К слову СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций
О причинах такого решения не сообщают.
Сам Бабченко отреагировал на эту новость иронично, написав соответствующий пост на своей фесйбук-странице.
"Вот я думаю, почему мне ровно в 13:00 поступило сообщение: "Вы не можете больше использовать карточку "Яндекс" в Apple pay. Заблокировали влет! И сразу, одновременно со всех стволов по всем новостям. Надоело мне в топы новостей что-то попадать уже", – говорится в сообщении.
Кто такой Аркадий Бабченко
- Известный оппозиционный российский журналист, который уехал из России в 2017 году из-за преследований. Сначала – в Прагу, позже – в Украину. С октября 2017 года работал ведущим на телеканале ATR.
- Журналист неоднократно осуждал аннексию Крыма и остро критиковал Путина и российскую власть.
- В мае 2018 года СМИ сообщили об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Бабченко жив, а информация о его гибели была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.
- По данным СБУ, для убийства Бабченко спецслужбы России завербовали украинца и заплатили 40 тысяч долларов.
- Организатора покушения на Бабченко – киевского бизнесмена Бориса Германа тогда задержали. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы после того, как он признал свою вину и пошел на сделку со следствием.