Журналиста Аркадия Бабченко внесли в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации. Страну он покинул в 2017 году.

Федеральная служба по финансовому мониторингу России внесла его в реестр 9 июля. Об этом пишет российский Интерфакс.

К слову СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций

О причинах такого решения не сообщают.

Сам Бабченко отреагировал на эту новость иронично, написав соответствующий пост на своей фесйбук-странице.

"Вот я думаю, почему мне ровно в 13:00 поступило сообщение: "Вы не можете больше использовать карточку "Яндекс" в Apple pay. Заблокировали влет! И сразу, одновременно со всех стволов по всем новостям. Надоело мне в топы новостей что-то попадать уже", – говорится в сообщении.

Кто такой Аркадий Бабченко