Журналіста Аркадія Бабченка внесли до переліку терористів та екстремістів у Російській Федерації. Країну він покинув у 2017 році.

Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії внесла журналіста в реєстр 9 липня. Про це пише російський Інтерфакс.

До слова СБУ заборонила в’їзд в Україну 128 прихильникам міжнародних терористичних організацій

Про причини такого рішення не повідомляють.

Сам Бабченко відрегував на цю новину іронічно, написавши відповідний пост на свої фесйбук-сторінці.

"Ото ж бо я думаю, чому мені рівно о 13:00 надійшло повідомлення: "Ви не можете більше використовувати картку "Яндекс" в Apple pay. Заблокували вліт! І відразу, одночасно з усіх стволів по всіх новин. Набридло мені в топи новин щось потрапляти вже", – йдеться в повідомлені.

Хто такий Акрадій Бабченко