Росія оголосила журналіста Бабченка терористом та екстремістом
Журналіста Аркадія Бабченка внесли до переліку терористів та екстремістів у Російській Федерації. Країну він покинув у 2017 році.
Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії внесла журналіста в реєстр 9 липня. Про це пише російський Інтерфакс.
До слова СБУ заборонила в’їзд в Україну 128 прихильникам міжнародних терористичних організацій
Про причини такого рішення не повідомляють.
Сам Бабченко відрегував на цю новину іронічно, написавши відповідний пост на свої фесйбук-сторінці.
"Ото ж бо я думаю, чому мені рівно о 13:00 надійшло повідомлення: "Ви не можете більше використовувати картку "Яндекс" в Apple pay. Заблокували вліт! І відразу, одночасно з усіх стволів по всіх новин. Набридло мені в топи новин щось потрапляти вже", – йдеться в повідомлені.
Хто такий Акрадій Бабченко
- Відомий опозиційний російський журналіст, який виїхав з Росії у 2017 році через переслідування. Спочатку – в Прагу, пізніше – в Україну. З жовтня 2017 року працював ведучим на телеканалі ATR.
- Журналіст неодноразово засуджував анексію Криму і гостро критикував Путіна і російську владу.
- У травні 2018 року ЗМІ повідомили про вбивство Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Бабченко живий, а інформація про його загибель була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.
- За даними СБУ, для вбивства Бабченка спецслужби Росії завербували українця та заплатили 40 тисяч доларів.
- Організатора замаху на Бабченка – київського бізнесмена Бориса Германа тоді затримали. Його засудили до 4,5 років позбавлення волі після того, як він визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством.