За пів року Служба безпеки України заборонила в’їзд до України 128 прихильникам міжнародних терористичних організацій. Зараз СБУ разом з Офісом Генпрокурора здійснює екстрадиційну перевірку 37 іноземних бойовиків-терористів.

Усі бойовики перебували у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу і були затримані на території України, повідомили у пресслужбі СБУ.

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Цікаво, що серед бойовиків-терористів переважна більшість – росіяни, а інші – громадянами Таджикистану, Узбекистану, Єгипту, Лівану та Казахстану.

Кого СБУ затримувала

У першому півріччі відбулася екстрадиція до Грузії Аль Бара Шишані – одного з керівників ІДІЛ. Напередодні його затримали силовики СБУ.

У Києві також було затримано громадянина Росії, який брав участь у діяльності ІДІЛ в Сирії.

Окрім того, СБУ виявила та затримала 3 іноземців, які організували етнічну злочинну групу та планували незаконно переправляти іноземців через кордон.



Результати роботи СБУ

Зауважимо, що боротьба з міжнародним тероризмом передбачає також вилученням з незаконного обігу зброї, боєприпасів, техніки та іншого. Наприклад, за перше півріччя були вилучені 340 підроблених паспортів іноземців, 5 одиниць зброї та 156 боєприпасів до неї.



Цифри від СБУ про результати роботи