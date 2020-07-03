За пол года Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций. Сейчас СБУ вместе с Офисом Генпрокурора осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов.

Все боевики находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Интересно, что среди боевиков-террористов подавляющее большинство – россияне, а другие – гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана.

Кого СБУ задерживала

В первом полугодии состоялась экстрадиция в Грузию Аль Бара Шишани – одного из руководителей ИГИЛ. Накануне его задержали силовики СБУ.

В Киеве был задержан гражданин России, который принимал участие в деятельности ИГИЛ в Сирии.

Кроме того, СБУ обнаружила и задержала 3 иностранцев, которые организовали этническую преступную группу и планировали незаконно переправлять иностранцев через границу.

Результаты работы СБУ

Отметим, что борьба с международным терроризмом предусматривает также изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, техники и прочего. Например, за первое полугодие были изъяты 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему.

Цифры от СБУ о результатах работы