Служба безопасности Украины задержала наемника России Сергея Любецкого при прохождении КПВВ. Мужчина – контрактник так называемого 4-го батальона территориальной обороны 1-го корпуса "ДНР". Любецкий имел с собой все документы.

Журналист Юрий Бутусов в фейсбуке написал, что Сергей Любецкий – сотрудники Фонда ветеранов боевых действий так называемой "ДНР".

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"Первая "жертва" отмены ВНО для жителей Донбасса? Контрразведка СБУ благодарит за своевременное пополнение обменного фонда", – написал Бутусов.

Важно! Владимир Зеленский предложил отменить ВНО для детей с оккупированных территорий. Пока это только инициатива, таких изменений не приняли.

У наемника изъяли документы

Журналист рассказал, что в первый же день открытия пропуска с оккупированной территории 20-летний Любецкий решил заехать на контролируемую Украиной территорию. Для удобства он взял с собой полный комплект документов "ДНР" – военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС России на Донбассе.

Бесстрашный парень – ведь здесь "тайные тюрьмы", "правосеки", "пытки за русский язык", "хунта", а он вот так открыто со всеми доказательствами поехал прямо к бандеровцам, покинул "русский мир",

– отметил Бутусов.

Военный билет наемника

Журналист иронизирует, что наемник собирается вступать в украинские вузы. "Надеется, что ему еще и общежитие дадут? Ну, на время он убежищем обеспечен", – добавил он.

Юрий Бутусов назвал Сергея Любецкого очередной "жертвой" российской пропаганды и отметил, что ему придется отвечать по закону.

Контракт о прохождении военной службы