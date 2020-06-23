Служба безпеки України затримала найманця Росії Сергія Любецького під час проходження КПВВ. Чоловік – контрактник так званого 4-го батальйону територіальної оборони 1-го корпусу "ДНР". Любецький мав із собою всі документи.

Журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці написав, що Сергій Любецький – співробітнико Фонду ветеранів бойових дій так званої "ДНР".

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"Перша "жертва" скасування ЗНО для жителів Донбасу? Контррозвідка СБУ дякує за своєчасне поповнення обмінного фонду", – написав Бутусов.

Важливо! Володимир Зеленський запропонував скасувати ЗНО для дітей з окупованих територій. Наразі це лише ініціатива, таких змін не прийняли.



У найманця вилучили документи

Журналіст розповів, що у перший же день відкриття пропуску з окупованої території 20-річний Любецький вирішив заїхати на контрольовану Україною територією. Для зручності він взяв з собою повний комплект документів "ДНР" – військовослужбовця 1-го армійського корпусу ЗС Росії на Донбасі.

Безстрашний хлопець – адже тут "таємні в'язниці" , "правосеки", "катування за російську мову", "хунта", а він ось так відкрито з усіма доказами поїхав прямо до бандерівців, покинув "русский мир",

– зазначив Бутусов.



Військовий квиток найманця

Журналіст іронізує, що найманець збирається вступати в українські ВНЗ. "Сподівається, що йому ще і гуртожиток дадуть? Ну, на певний час він притулком забезпечений", – додав він.

Юрій Бутусов назвав Сергія Любецького черговою "жертвою" російської пропаганди та наголосив, що йому доведеться відповідати за законом.



Контракт про проходження військової служби