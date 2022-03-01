РФ обстреливает Украину кассетными бомбами: почему это факт, а не вымысел

Издание Bellingcat исследовало видео и фотографии в социальных сетях и выяснило, откуда прилетают кассетные бомбы в жилые массивы Харькова.

Кассетные бомбы – это авиабомбы и артиллерийские снаряды, состоящие из выталкиваемого заряда и сот взрывоопасных малых боевых элементов. Эти элементы разлетаются на обширную территорию, что увеличивает ущерб и потери. Опасность кассетных бомб также заключается в том, что некоторые из них не взрываются сразу и остаются на земле. Тем самым они могут нанести вред в будущем гражданским.

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Россия применяла такие снаряды ранее на украинской территории в 2014 году.

Как пишут коллеги из Bellingcat, сейчас Россия использует реактивные снаряды с кассетными боеприпасами для систем залпового огня БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч".

Эти ракеты имеют кассетную боевую часть, в которой находятся суббоеприпасы и которая в конце полета отделяется от хвостовой части с двигателем. После рассеяния боеприпасов ракетный двигатель и остатки боеголовки продолжают лететь дальше по траектории и часто застревают в земле. По этим торчащим из земли элементам можно установить приблизительное направление полета ракет.

Кассетные удары по Харькову

В последние дни под массированные обстрелы попал Харьков, находящийся в 25 километрах от российской границы. В том числе на него полетели и кассетные снаряды.

В качестве примера взят случай, когда хвостовая часть ракеты застряла в Харькове по координатам 49.987345, 36.261194. Установить направление полета в этом случае помог пешеходный переход, который виден на картинках ниже.

Журналисты проверили семь боеголовок, кадры с которыми в Харькове нашли в открытых источниках и установили, что все они прилетели с северо-восточного направления, где находится российская граница.

Максимальная дальность полета ракет "Урагана" и "Смерча" составляет соответственно 35 и 70 километров, то есть они могут наносить удары с территории России, где находятся в относительной безопасности. Такая тактика массово применялась во время войны в Украине в 2014 году.



Направления ударов / Скриншот

Детский сад в Ахтырке

Боеголовка и хвостовая часть могут лететь достаточно далеко после того, как суббоеприпасы были рассеяны. Таким образом, возможно в некоторых случаях российская артиллерия стреляла по военным целям, однако двигатели и боеголовки залетали в городские кварталы.

25 февраля в городе Ахтырка, примерно в 100 километрах к западу от Харькова, артиллерийский удар привел к гибели нескольких человек. В их числе были и дети.

На следующем видео видны непосредственные последствия удара, в том числе его жертвы.

Команде Bellingcat удалось геолоцировать примерно в 200 метрах к востоку от детского сада остатки кассетной боевой части ракеты 9М72К, которую могла запустить реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган".



Место удара и карта

В таком случае получается, что ракета пролетела над детским садом с северо-запада.

И до, и после атаки в социальных сетях появлялось множество сообщений о русских войсках в Ахтырке и в ее окрестностях, в том числе к западу от города на дороге Ахтырка – Зинков и в соседнем населенном пункте Чупаховка.

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