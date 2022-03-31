24 февраля Российская Федерация напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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Генштаб сообщает о новых проблемах врага

Согласно данным руководства ВСУ, враг продолжает перемещать по территории Украины дополнительные подразделения своих военных для участия в боевых действиях. Однако в Генштабе добавили, что по имеющимся данным, у России возникла проблема со способностью формировать дополнительные подразделения из военных.

Главная причина – на территории пунктов постоянной дислокации Восточного военного округа находятся военные срочной службы. Речь идет о подавляющем большинстве этих формирований.

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