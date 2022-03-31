24 лютого Російська Федерація напала на Україну. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Генштаб повідомляє про нові проблеми ворога

Згідно з даними керівництва ЗСУ, ворог продовжує переміщати по території України додаткові підрозділи своїх військових для участі у бойових діях. Проте, у Генштабі додали, що за наявними даними, у Росії виникла проблема зі здатністю формувати додаткові підрозділи із військових.

Головна причина – на території пунктів постійної дислокації Східного воєнного округу перебувають військові строкової служби. Йдеться про переважну більшість цих формувань.

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