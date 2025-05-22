Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Где располагались взломанные россиянами камеры

В записке, опубликованной Национальным центром кибербезопасности (NCSC) Великобритании, говорится, что российский спецподразделение ГРУ 26165 получило доступ к около 10 000 камер наблюдения, "расположенных вблизи железнодорожных станций или воинских частей, для отслеживания поставок материалов, предназначенных для Украины".

По данным британских властей, 80% взломанных камер находились в Украине, еще 10% – в Румынии. Остальные 4% камер были установлены в Польше, 2,8% – в Венгрии, а 1,7% – в Словакии.

В то же время подробностей о точном размещении этих камер не сообщается.

Подразделение ГРУ 26165, известное под позывными APT 28 или Fancy Bear, получило доступ к видеоматериалам из-за вредоносных кибератак, начавшихся еще в 2022 году. Они были направлены на государственные и частные организации и компании в странах НАТО.

Как ГРУ получило доступ к камерам наблюдения

Подразделение рассылало "фишинговые" электронные письма с порнографическим содержанием и ложной профессиональной информацией, а также использовало украденные пароли для доступа к целевым компьютерным системам.

Кроме атак на логистические компании, подразделение 26165, вероятнее всего, получил доступ к частным видеокамерам, расположенных в ключевых районах, вблизи пограничных переходов, военных объектов и железнодорожных станций, для мониторинга транспортировки материалов в Украину,

– говорится в консультативной записке NCSC.

Также сообщается, что россияне пытались получить конфиденциальную информацию, связанную с транспортом, расписанием движения поездов и транспортными документами.

Консультативная записка была подготовлена в сотрудничестве NCSC с разведками США, Германии, Чехии, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов. В ней частным компаниям, которые помогают Украине, рекомендуют усилить меры безопасности из-за угрозы атак, подобных тем, что инициировали спецслужбы ГРУ.

К слову, недавно украинские хакеры из "КиберСпротивления" получили доступ к электронной почте российского офицера Сергея Моргачева. Известно, что он является куратором хакерской группировки APT 28.