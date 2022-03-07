Об этом сообщил журналист и участник боевых действий Сергей Братчук со ссылкой на российские СМИ.

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Россияне уже начали получать тела погибших. Так, в воскресенье, 6 марта, в Рязани прошли похороны подполковника ВДВ Дениса Глебова, который погиб в "военной спецоперации", как это называют российские власти. Ему было 35 лет.

Добавим, что за время войны в Украине по меньшей мере погибло 11 тысяч оккупантов (статистика по состоянию на утро 6 февраля). К тому же, Россия потеряла около 300 танков, более 40 самолетов и 48 вертолетов.

В то же время российские матери начинают "рвать" губернаторов и местное начальство, поняв, что их детей убивают на войне в Украине. Эмоциональное видео женщин на брифинге губернатора – смотрите по ссылке.

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