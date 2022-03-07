Спутниковая разведка США утверждает, что на 5 марта россияне ввели в Украину уже 90% имеющихся сил, то есть до 110 тысяч человек наземных сил и 36 тысяч – полицейских сил.

Кстати Россия не достигла целей, запланированных на сегодняшний день, – разведка Британии

Из-за нехватки информации есть сложности с оценкой потерь противника. В настоящее время их оценивают в 11 тысяч погибших и 30 – 35 тысяч раненых.

Потери россиян могут быть значительно больше

В ЦОС предполагают, что оккупанты понесли потери до 46 тысяч солдат. Таким образом, в Украине находятся 100 тысяч орков: 75 тысяч наземных и до 25 тысяч полицейских.

За пределами Украины, как резервы, у врага есть до 15 – 16 тысяч человек, то есть 10 тысяч наземных и 4 – 5 тысяч полицейских.

Да, это огромная военная машина. Но украинская нация способна не только остановить ее, но и сдать на металлолом,

– отметили в ЦОС.