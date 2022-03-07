Супутникова розвідка США стверджує, що станом на 5 березня росіяни ввели в Україну вже 90% наявних сил, тобто до 110 тисяч осіб наземних сил та 36 тисяч – поліцейських сил.

До речі Росія не досягла цілей, запланованих на сьогоднішній день, – розвідка Британії

Через брак інформації є складнощі з оцінкою втрат противника. Наразі їх оцінюють в 11 тисяч захиблих та 30 – 35 тисяч поранених.

Втрати росіян можуть бути значно більшими

У ЦОС припускають, що окупанти зазнали втрат до 46 тисяч солдат. Таким чином в Україні перебувають 100 тисяч орків: 75 тисяч наземних та до 25 тисяч поліцейських.

Поза межами України, як резерви, у ворога є до 15 – 16 тисяч осіб, тобто 10 тисяч наземних та 4 – 5 тисяч поліцейських.

Так, це величезна воєнна машина. Але українська нація здатна не лише зупинити її, але й здати на металобрухт,

– зазначили у ЦОС.



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