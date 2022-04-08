Советник главы Офиса Президента Подоляк отметил, что Франция устами Бруно Ле Мера – министра экономики – заявляет о готовности прямо сейчас пойти на нефтяное эмбарго для России. Великобритания устами Бориса Джонсона и Германия устами Олафа Шольца прямо говорят, что необходимо срочно закрыть Европу для российского кровавого газа.
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Также Германия устами Франка-Вальтера Штайнмайера говорит о необходимости немедленно создать международный трибунал, чтобы начались процессы над российскими военными преступниками. В частности, Владимиром Путиным.
Кроме того, США устами Джо Байдена заявляют о существенном и прорывном расширении военной помощи Украине. В частности, чтобы немедленно закрыть небо от бешеных российских ракет.
Россия ракетным ударом по Краматорску и эвакуируемым семьям окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность,
– подчеркнул Подоляк.
Обстрел вокзала в Краматорске: главное
- Российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Там находились около 4 тысяч человек. Из них 90% – женщины и дети.
- По последней информации, погибли 50 человек.
- Правоохранители уже собрали доказательства военного преступления в Краматорске.
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