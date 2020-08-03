В российской Госдуме решили угрожать Украине тем, что будут поставлять на оккупированный Донбасс вооружение для боевиков "официально". На такое заявление уже отреагировали в Минобороны. Там говорят – это станет свидетельством прямой вооруженной агрессии оккупантов.

Более того – в украинском ведомстве подсчитали, сколько вооружения Россия передала своим наемникам на Донбассе неофициально. Об этом всем говорится в официальном заявлении Минобороны, расположенном на сайте ведомства.

Ранее В российской Госдуме задумались об "официальной" поставке оружия на Донбасс

В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины,

– отмечают там.

В Минобороны обнародовали информацию о количестве российского оружия на Донбассе:

Танки – 480 единиц;

боевые бронированные машины – более 900 единиц;

пушки и гаубицы – почти 450 единиц;

минометы – почти 300 единиц;

реактивные системы залпового огня – почти 210;

средства противовоздушной обороны – около 700;

противотанковые средства – почти 450.

Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение завезли в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства,

– уточнили в Минобороны.

Там также добавляют: от начала агрессии все это вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВСУ и других военных, но и против мирного населения Донбасса.

Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства.

"Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. И нынешняя ситуация – не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", – подытожили в Минобороны.

Что известно о российских угрозах: