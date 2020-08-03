Угрозы России об "официальной" поставке оружия на Донбасс: жесткая реакция Минобороны
В российской Госдуме решили угрожать Украине тем, что будут поставлять на оккупированный Донбасс вооружение для боевиков "официально". На такое заявление уже отреагировали в Минобороны. Там говорят – это станет свидетельством прямой вооруженной агрессии оккупантов.
Более того – в украинском ведомстве подсчитали, сколько вооружения Россия передала своим наемникам на Донбассе неофициально. Об этом всем говорится в официальном заявлении Минобороны, расположенном на сайте ведомства.
Ранее В российской Госдуме задумались об "официальной" поставке оружия на Донбасс
В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины,
– отмечают там.
В Минобороны обнародовали информацию о количестве российского оружия на Донбассе:
- Танки – 480 единиц;
- боевые бронированные машины – более 900 единиц;
- пушки и гаубицы – почти 450 единиц;
- минометы – почти 300 единиц;
- реактивные системы залпового огня – почти 210;
- средства противовоздушной обороны – около 700;
- противотанковые средства – почти 450.
Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение завезли в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства,
– уточнили в Минобороны.
Там также добавляют: от начала агрессии все это вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВСУ и других военных, но и против мирного населения Донбасса.
Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства.
"Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. И нынешняя ситуация – не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", – подытожили в Минобороны.
Что известно о российских угрозах:
- В Госдуме РФ 31 июля отличились заявлением о "бедных и беззащитных боевиках на Донбассе".
- Так российские депутаты отреагировали на то, что в Сенат США внесли законопроект, который направлен на предоставление Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов.
- Российский депутат Леонид Калашников сказал так: "Помочь, если не войсками, то хотя бы поставками оружия. И закрыть эту тему – не стесняться поставлять оружие "ДНР" и "ЛНР".