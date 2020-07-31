Возмутительным заявлением отличились депутаты в Госдуме. Так, они считают, что пророссийские наемники на Донбассе нуждаются в защите от украинской армии. Толчком для таких бессмысленных и циничных заявлений стало то, что в Сенат США внесли законопроект, который направлен на предоставление Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов.

Об официальных поставках оружия на Донбасс заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников. Его слова цитируют росСМИ, передает 24 канал.

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Я считаю, что выделение в США 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – "ДНР" и "ЛНР". В таких условиях у нас тоже есть право поставлять оружие в эти "республики" официально,

– сказал он.

Российский депутат считает, что если одной из сторон "конфликта" третья страна будет поставлять летательное оружие, то "России ничего не останется, кроме как защитить людей с другой стороны".

Помочь, если не войсками, то хотя бы поставками оружия". И закрыть эту тему – не стесняться поставлять оружие "ДНР" и "ЛНР", – добавил Калашников.

Что этому предшествовало: