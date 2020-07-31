В Сенат Соединенных Штатов Америки внесли законопроект, который направлен на помощь Украине. Хотят выделять на военную помощь 300 миллионов долларов ежегодно.

Об этом сообщили на сайте Комитета Сената США по международным отношениям.

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Там отметили, что Украина является устойчивым партнером Соединенных Штатов, несмотря на все вызовы и "преступное влияние Российской Федерации в Европе".

Так США хочет продемонстрировать Украине и России, что Соединенные Штаты будут поддерживать дружественную страну "в течение всего демократического перехода и на защиту их суверенитета и территориальной целостности".

Этот законопроект укрепит оборону Украины за счет военной подготовки, оборудования и усиления американской и европейской дипломатической поддержки,

– говорится в заявлении сенаторов.

Что требует законопроект?

выделить до 300 миллионов долларов на военную помощь Украине , в частности на летательное оружие.

, в частности на летательное оружие. выделять 4 миллиона долларов в год для подготовки украинских военных через Международное военное образование и обучение.

через Международное военное образование и обучение. необходим отчет об американской дипломатической поддержке для Украины в течение следующих 5 лет.

призывает Государственный департамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

требует от администрации назначить специального посланника для Украины, который будет выполнять функции связи США на мирных переговорах в формате Нормандии и способствовать диалогу между странами Черного моря.

Администрация Дональда Трампа положительно относится к решению обеих палат Конгресса США увеличить летательную помощь Украине в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. Об этом во время слушаний заявил Государственный секретарь США Майкл Помпео.