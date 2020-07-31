У Сенат Сполучених штатів Америки внесли законопроєкт, який спрямований на допомогу Україні. Хочуть виділяти на військову допомогу 300 мільйонів доларів щороку.

Про це повідомили на сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин.

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Там зазначили, що Україні є стійким партнером Сполучених Штатів, попри всі виклики та "злочинний вплив Російської Федерації в Європі".

Так США хоче продемонструвати Україні та Росії, що Сполучені Штати будуть підтримувати дружню країну "протягом усього демократичного переходу та на захист їхнього суверенітету та територіальної цілісності".

Цей законопроєкт зміцнить оборону України коштом військової підготовки, обладнання та посилення американської та європейської дипломатичної підтримки,

– йдеться в заяві сенаторів.

Що вимагає законопроєкт?

виділити до 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні , зокрема на летальну зброю.

, зокрема на летальну зброю. виділяти 4 мільйони доларів на рік для підготовки українських військових через Міжнародну військову освіту та навчання.

через Міжнародну військову освіту та навчання. потрібен звіт про американську дипломатичну підтримку для України протягом наступних 5 років.

закликає Державний департамент створити робочу групу щодо України з відповідними європейськими союзниками.

вимагає від адміністрації призначити спеціального посланника для України, який виконуватиме функції зв'язку США на мирних переговорах у форматі Нормандії та сприяти діалогу між країнами Чорного моря.

Адміністрація Дональда Трампа позитивно ставиться до рішення обох палат Конгресу США збільшити летальну допомогу Україні в оборонному бюджеті США на 2021 фінансовий рік. Про це під час слухань заявив Державний секретар США Майкл Помпео.