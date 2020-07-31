У російській Держдумі замислились про "офіційне" постачання зброї на Донбас
Обурливою заявою відзначилися депутати у Держдумі. Так, вони вважають, що проросійські найманці на Донбасі потребують захисту від української армії. Поштовхом для таких безглуздих і цинічних заяв стало те, що у Сенат США внесли законопроєкт, який спрямований на надання Україні військової допомоги у розмірі 300 мільйонів доларів.
Про офіційні постачання зброї на Донбас заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников. Його слова цитують росЗМІ, передає 24 канал.
Детальніше про американський законопроєкт США хоче виділяти Україні 300 мільйонів доларів щороку на військову допомогу
Я вважаю, що виділення в США 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, по яких вони хочуть з цієї зброї стріляти – "ДНР" і "ЛНР". У таких умовах ми маємо теж право постачати зброю в ці "республіки" офіційно,
– сказав він.
Російський депутат вважає, що якщо однією зі сторін "конфлікту" третя країна буде поставляти летальну зброю, то "Росії нічого не залишиться, крім як захистити людей з другої сторони".
Допомогти, якщо не військами, то хоча б постачанням зброї". І закрити цю тему – не соромитися постачати зброю "ДНР" і "ЛНР", – додав Калашников.
Що цьому передувало:
- 30 липня стало відомо, що сенатори від обох основних партій США підготували законопроєкт про щорічне виділення Україні військової допомоги у 300 мільйонів доларів, включаючи постачання летальних озброєнь.
- Законопроєкт вже внесли у Сенат.
- Там також зазначили, що Україні є стійким партнером Сполучених Штатів, попри всі виклики та "злочинний вплив Російської Федерації в Європі".