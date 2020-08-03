У російській Держдумі надумали погрожувати Україні тим, що постачатимуть на окупований Донбас озброєння для бойовиків "офіційно". На таку заяву вже відреагували в Міноборони. Там кажуть – це стане свідченням прямої збройної агресії окупантів.

Ба більше – в українському відомстві підрахували, скільки озброєння Росія передала своїм найманцям на Донбасі неофіційно. Про це все мовиться в офіційній заяві Міноборони, що розміщена на сайті відомства.

Раніше У російській Держдумі замислились про "офіційне" постачання зброї на Донбас

В Росії лунають політичні заяви стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США. Однак РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України,

– відзначають там.

У Міноборони оприлюднили інформацію про кількість російської зброї на Донбасі:

Танки – 480 одиниць;

бойові броньовані машини – понад 900 одиниць;

гармати і гаубиці – майже 450 одиниць;

міномети – майже 300 одиниць;

реактивні системи залпового вогню – майже 210;

засоби протиповітряної оборони – майже 700;

протитанкові засоби — майже 450.

Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння завезли в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави,

– уточнили в Міноборони.

Там також додають: від початку агресії все це озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗСУ та інших військових, а й проти мирного населення Донбасу.

Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави.

"Україна, відповідно міжнародних договорів, отримує технічну допомогу від держав-партнерів. І цьогорічна ситуація – не виняток. Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі проти агресора", – підсумували у Міноборони.

Що відомо про російські погрози: