РФ планирует расчленение Украины, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Россия имеет планы по "расчленению Украины". В частности, по его мнению, РФ посягает на всю южную часть Украины.

Такое мнение глава отечественного МИД выразил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова".

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Не нужно быть Джеймсом Бондом или каким-то супергероем, чтобы утверждать, что у РФ есть планы относительно Мариуполя и всего побережья. Я считаю, что по совокупности всех милитаристских и не милитаристских действий у РФ есть планы и по отношению ко всему югу до Приднестровья, и в отношении расчленения Украины,

– отметил Климкин.

Также министр отметил, что в настоящее время не следует недооценивать врага.

Добавим, что, вечером 26 ноября президент Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео. В частности, глава государства рассказал ему об агрессии РФ в Азовском море и о введении в 10 областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, военного положения.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.