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      РФ планує розчленування України, – Клімкін

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що Росія має плани щодо "розчленування України". Зокрема, на його думку, РФ зазіхає на всю південну частину України.

      Таку думку глава вітчизняного МЗС висловив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова".

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      Не потрібно бути Джеймсом Бондом чи якимось супергероєм, щоб стверджувати, що у РФ є плани стосовно Маріуполя і всього узбережжя. Я вважаю, що за сукупністю всіх мілітарних і не мілітарних дій у РФ є плани і стосовно всього півдня до Придністров’я, і стосовно розчленування України,
      – наголосив Клімкін.

      Також міністр наголосив, що в цей час не слід недооцінювати ворога.

      Додамо, що ввечері 26 листопада президент Порошенко провів телефонну розмову із Державним секретарем США Майклом Помпео. Зокрема, глава держави розповів йому про агресію РФ в Азовському морі та про введення у 10 областях України, що межують із Росією та Придністров'ям, воєнного стану.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України Воєнний стан в Україні Новини політики Павло Клімкін
      Джерело: 24 Канал
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