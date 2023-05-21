Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, такое сотрудничество имеет важное значение не только для Украины, но и для Германии.

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Андрей Крамаров объяснил, что фактически концерн во многом обязан Украине, потому что до полномасштабного вторжения России немецкая оборонная промышленность фактически была на грани упадка. В таком состоянии она оказалась при последней каденции немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Сейчас у них в три раза больше наращивания промышленного производства, чем было в прошлом году,

– подчеркнул он.

Концерн Rheinmetall является общеевропейским конгломератом, в который входят многие разные производители бронетехники, что является положительным знаком для Украины.

Важность немецко-украинского сотрудничества

Военный эксперт отметил, что украинская оборонная промышленность имеет передовые технологии еще с постсоветских времен, которых нет у россиян, потому что научно-исследовательские институты размещались и работали на территории Украины.

Наконец-то мы начинаем важный процесс интеграции наших оборонно-промышленных предприятий в общеевропейские концерны,

– сосредоточил внимание он.

Именно в контексте этого вопроса и будет сотрудничать с Rheinmetall. К тому же она выгодна для обеих сторон: для немцев с целью получения возможности производить бронетехнику, для украинцев – своевременная интеграция. Так что велика вероятность, что будет говориться о совместном производстве с участием и Украины, и Германии.

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