Он рассказал о впечатлениях от поездки в Украину. Рассказываем, что больше всего поразило Брэнсона и говорит о войне.

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Брэнсон поделился впечатлениями о визите в Украину

Прежде Брэнсон подчеркнул, что еще до поездки он надеялся, что страны-члены НАТО вместе с остальным цивилизованным миром сделают все возможное, чтобы поставлять Украине оружие и инструменты, необходимые для победы.

Проведя время с президентом Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и после осмотра некоторых разрушений, нанесенных нападениями России, даже в относительно безопасной столице Украины, миллиардер стал гораздо больше озабочен.

Я уехал с растущим ощущением того, что союзники Украины в мире должны сделать гораздо больше. И что им нужно сделать это быстро, чтобы Украина победила,

– подчеркнул он.



Брэнсон поделился впечатлениями о визите в Украину / Фото Правительство Украины

Брэнсон прокомментировал слова Кулебы

В ходе своего визита Ричард Брэнсон пообщался с министром иностранных дел Украины. Он вспомнил слова Кулебы, которыми тот назвал двумя моделями взаимодействия наций друг с другом: "Одна модель заключается в том, что вы помогаете кому-то, потому что они хорошие люди, или, потому что они являются частью семьи. После огромных страданий, которые пережила Украина, мы нуждаемся в признании и помощи как части семьи. Как только вы осознаете, что воюет ваша семья, вы понимаете, что это ваша война и политика, а также оптика изменятся".

Кулеба признал, что ситуация, конечно, была бы гораздо хуже без поддержки, которую уже оказывает Запад, но подчеркнул, что конечная игра "состоит в математике", в частности говорится о количестве оружия. Также он добавил, что, если Запад увеличит поставки оружия и сделает это быстро, продвижение России можно будет остановить и избежать дальнейших территориальных потерь и многочисленных жертв.



Ричард Брэнсон и Дмитрий Кулеба / Фото Shannon Sedgwick Davis

Дальше разговор затронул текущий режим санкций, который уже повлиял на российскую экономику, но, к сожалению, недостаточно, чтобы помешать России получить доходы, позволяющие путинской военной машине продолжать работать.

Брэнсон также в этом контексте привел слова Кулебы о том что те, кто считает, что с Путиным и его режимом можно найти общий язык за столом переговоров, должны запомнить – с ним дипломатический путь мертв.

Брэнсон заметил, что рад своим визитом, ведь еще и смог пообщаться с президентом Зеленским.

Украинцы борются и гибнут не просто за собственное выживание, а за выживание свободного и демократического мира. Этой отважной нации, которая смотрит в грозящий всем нам дуло агрессора, надо отдать все, что мы имеем,

– подытожил Брэнсон.



Ричард Брэнсон и Владимир Зеленский / Фото Правительство Украины

Брэнсон заинтересовался возобновлением аэропорта в Гостомеле

Основатель космической компании Virgin Galactic посетил Гостомель на Киевщине. В Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом государственного предприятия "Антонов" и возможностями его обновления.

Встреча Брэнсона с Зеленским

Вскоре миллиардер прибыл в Офис Президента, где встретился с главой Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что это очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать.

Впоследствии Брэнсон тоже прокомментировал встречу и поездку в своем твиттере. Миллиардер заявил, что главной целью поездки было желание встретиться и выслушать украинцев. Он также надеется на то, что Украина и наш народ победят и выиграют эту войну "взяв под контроль свою территорию, свой суверенитет и свой будущий путь".

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