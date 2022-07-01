Він розповів про враження від поїздки до України. Розповідаємо, що найбільше вразило Бренсона та що каже про війну.

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Бренсон поділився враженнями про візит до України

Насамперед Бренсон підкреслив, що ще до поїздки він сподівався, що країни-члени НАТО разом з рештою цивілізованого світу зроблять усе можливе, щоб постачати Україні зброю та інструменти, необхідні для перемоги.

Провівши час із президентом Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та після огляду деяких руйнувань, завданих нападами Росії, навіть у відносно безпечній столиці України, мільярдер став набагато більше стурбований.

Я поїхав зі зростаючим відчуттям того, що союзники України у світі мають зробити набагато більше. І що їм потрібно зробити це швидко, щоб Україна перемогла,

– наголосив він.



Бренсон поділився враженнями про візит до України / Фото Уряд України

Бренсон прокоментував слова Кулеби

Під час свого візиту Річард Бренсон поспілкувався із міністром закордонних справ України. Він згадав про слова Кулеби, якими той назвав двома моделями взаємодії націй одна з одною: "Одна модель полягає в тому, що ви допомагаєте комусь, тому що вони хороші люди, або, тому що вони є частиною сім'ї. Після величезних страждань, які пережила Україна, ми потребуємо визнання та допомоги як частини сім'ї. Як тільки ви усвідомлюєте, що воює ваша родина, ви розумієте, що це ваша війна, і політика, а також оптика зміняться".

Кулеба визнав, що ситуація, звісно, ​​була б набагато гіршою без підтримки, яку вже надає Захід, але підкреслив, що кінцева гра "полягає в математиці", зокрема мовиться про кількість зброї. Також він додав, якщо Захід збільшить поставки зброї і зробить це швидко, просування Росії можна буде зупинити та уникнути подальших територіальних втрат та численних жертв.



Річард Бренсон та Дмитро Кулеба / Фото Shannon Sedgwick Davis

Далі розмова торкнулася поточного режиму санкцій, який уже вплинув на російську економіку, але, на жаль, недостатньо, щоб перешкодити Росії отримати доходи, які дозволяють путінській військовій машині продовжувати працювати.

Бренсон також в цьому контексті навів слова Кулеби про те, що ті, хто вважає, що з Путіним і його режимом можна порозумітися за столом переговорів, мають запам'ятати – з ним дипломатичний шлях мертвий.

Бренсон зауважив, що радий своїм візитом, адже ще й зміг поспілкуватися із президентом Зеленським.

Українці борються і гинуть не просто за власне виживання, а за виживання вільного і демократичного світу. Цій відважній нації, яка дивиться в дуло агресора, який загрожує всім нам, треба віддати все, що ми маємо,

– підсумував Бренсон.



Річард Бренсон і Володимир Зеленський / Фото Уряд України

Бренсон зацікавився відновленням аеропорту у Гостомелі

Засновник космічної компанії Virgin Galactic відвідав Гостомель на Київщині. У Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом державного підприємства "Антонов" та можливостями його відновлення.

Зустріч Бренсона із Зеленським

Невдовзі мільярдер також прибув до Офісу Президента, де зустрівся з очільником України. Володимир Зеленський підкреслив, це чергове нагадування, що світ і відомі люди продовжують нас підтримувати.

Згодом Бренсон теж прокоментував зустріч і поїздку у своєму твіттері. Мільярдер заявив, що головною метою поїздки було бажання зустрітися та вислухати українців. Він також зберігає надію на те, що Україна та наш народ переможуть і виграють цю війну "взявши під контроль свою територію, свій суверенітет і свій майбутній шлях".

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