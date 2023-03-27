Он – 25-летний солдат 128-й горно-штурмовой бригады. Ричард Ферейра Гомеш – сын этнической россиянки и африканца. Но, несмотря на это, он без всякого акцента общается на украинском языке, считает себя искренним украинцем и больше всего ненавидит бойцов "второй армии мира".

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С детства общался на русском

Как рассказал Ричард, его мама и ее родственники из российского Санкт-Петербурга. Еще во время СССР они перебрались в Мариуполь. И так уж случилось, что первый язык, который овладел мальчик, был русский.

Впоследствии он перешел на украинский язык, но во время учебы в Киеве снова использовал русский. Правда, в последние годы, рассказывает защитник, общается на украинском. К слову, в совершенстве он владеет также английским. Общий язык может найти с теми, кто разговаривает на испанском и португальском.



Отец его из Анголы, а сейчас живет в Португалии / Фото из архива Ричарда Гомеша

С детства мое окружение состояло из этнических русских. Мы смотрели преимущественно на российские телеканалы, а на Новый год всегда слушали поздравления Путина. И это очень влияло на наше мировоззрение,

– заметил Ричард.

Итак, когда в 2014 году россияне аннексировали Крым и начали войну на Донбассе, парень верил, что во всем виновато местное население. В частности, те, кто якобы захотел быть в составе России. Интересно, что в тот момент его мама, этническая россиянка, избрала радикально проукраинскую позицию. Парень рассказывает, что был еще школьником и не очень разбирался в политике. А его мама отлично понимала, что происходит.

Но очень быстро и он понял, что и к чему. На это повлияли танки, артиллерия, авиация, воевавшие на стороне так называемых "повстанцев".

Это был перелом, переворот в сознании. И не только у меня, но и у моих друзей, ранее симпатизировавших Путину. Они тоже заняли радикальную проукраинскую позицию. А за последний год очень многие из них принципиально перешли на украинский язык.

– подчеркнул он.

Сам подписал контракт с ВСУ

Так, летом 2020 года Ричард принял решение, поразившее многих его знакомых и родных. Он подписал контракт с ВСУ на три года.

"В военкомате спросили, где хочу служить – в горах или в городе. Я выбрал горы – много раз бывал в Карпатах на спортивном собрании. Так и попал в 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду", – рассказал он.



Решение служить в ВСУ принял самостоятельно / Фото из архива Ричарда Гомеша

Интересно, что маму разозлило решение Ричарда, а отца – разочаровало. Последний был уверен, что парень переберется к нему в Португалию в сентябре, но уже в июне он проходил службу.

Ричард отмечает, что сделал осознанный шаг. Это не было что-то вроде: настоящим мужчиной считается только тот, кто служил.

Парень уже отслужил 2,5 года. До полномасштабного вторжения он отбывал полную ротацию в Донецкой области, за что и получил статус участника боевых действий.

"ВСУ я поставил бы самый высокий балл"

Защитник рассказал, что с началом полномасштабным вторжением на службе изменилось все. В частности, отношения между командирами и солдатами. Он отметил, что пришли на службу как мобилизованные, так и те, кто уже воевал в 2014 – 2015 годах. Были те, кто никогда не держал автомата в руках, так и опытные бойцы.



Ричард со своим собратьем / Фото из архива Ричарда Гомеша

Но сейчас и новички понимают, куда попали. Они, рассказывает Ричард, находят свою нишу, овладевают новой специализацией. Кто изучает оружие, кто боевую технику, а кто – дроны.

Здесь не слишком удобно в бытовом плане. Но армия – не то место, где ищут комфорт. В целом же за последний год я бы поставил ВСУ самый высокий балл,

– подчеркнул он.

Заметим, что в начале вторжения подразделение Ричарда получило задачу остановить колонну техники россиян. Он с собратьями попал под артиллерийские и ракетные обстрелы тогда. Боец добавил, что на момент заключения контракта служба была тихой и спокойной. Теперь же полномасштабная война, где бывает очень опасно. И он понимает, что в любой момент может погибнуть, защищая Украину.

Все россияне виноваты в войне

До полномасштабной войны у него было много друзей в России. Но с 24 февраля 2022 года закончил поддерживать с ними связь. Более того, их он также считает виновными в том, что делают российские военные в Украине.

Эти люди уже многое потеряли, они теряют свое будущее, будущее своей страны. У России нет перспектив, думаю, лет на 50. Но этого мало – я хочу справедливости, настоящего возмездия…

– подчеркнул он.

Ричард не имеет никаких сантиментов к российским военным, а только ненависть. Он отметил, что накануне разговора с журналистами на фронте погиб его одноклассник. Также немало потерь понесла его бригада. Враг унес жизни у его товарищей.



Ричард подчеркнул, что останется в Украине / Фото из архива Ричарда Гомеша

Напоследок Ричард отметил, что не планирует покидать Украину, ведь это его страна, а он – украинец. Хотя раньше такие мысли его посещали.