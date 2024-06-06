Двое туристов в Риге сорвали и выбросили украинский флаг: их задержала полиция

В Риге двое туристов сорвали флаг Украины. Известно, что инцидент произошел ночью 2 июня.

Кроме этого, отмечается, что мужчины были пьяны. Детали об инциденте в Латвии, читайте в материале.

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В Латвии туристы сорвали украинский флаг

В издании отметили, что сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на видеокамерах в Старой Риге двух мужчин, один из которых нес в руках украинский флаг. Через некоторое время этот флаг бросили через забор.

После этого они сразу покинули место происшествия. Отмечается, что соответствующую информацию передали экипажу муниципальной полиции, который ночью патрулировал окрестности Старой Риги.

Впоследствии правоохранители встретили потенциальных подозреваемых. Во время проверки данных выяснилось, что мужчины являются гражданами Великобритании. К тому же, они предварительно употребляли алкогольные напитки в Старой Риге.

Сначала мужчины утверждали, что они якобы нашли флаг на земле на улице. Полицейские объяснили им возможное нарушение и ответственность за содеянное. После этого обоих мужчин привезли к месту, где был выброшен флаг.

Осмотрев окрестности сотрудники муниципальной полиции выяснили, что флаг сорвали с фасада здания на бульваре Аспазияс.

Так, злоумышленников задержали, а впоследствии передали сотрудникам Государственной полиции для дальнейшего проведения процессуальных действий.

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