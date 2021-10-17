Это произошло после того, как некоторые члены Forza Nuova вышли на протест против обязательных "паспортов здоровья". Митинг против ультраправой партии прошел 16 октября.

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В Риме люди требовали запретить ультраправую партию

Издание AFP написало, что по словам организаторов, ориентировочно 200 тысяч демонстрантов прошли по улицам Рима.

Они держали плакаты с надписями "Фашизм никогда снова",

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, на акцию пришли ориентировочно 50 тысяч человек. Левоцентристская Демократическая партия, которая хочет запретить Forza Nuova, заявила – собрали 100 тысяч подписей людей в соответствующей петиции.

Предварительно известно, что после мирных протестов и атаки штаб-квартиры федерации профсоюзов CGIL, полиция арестовала нескольких членов ультраправой партии.

Краткая предыстория относительно протестов в Италии