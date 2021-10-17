Это произошло после того, как некоторые члены Forza Nuova вышли на протест против обязательных "паспортов здоровья". Митинг против ультраправой партии прошел 16 октября.
К теме В Италии вновь массовые протесты после введения обязательных "паспортов здоровья"
В Риме люди требовали запретить ультраправую партию
Издание AFP написало, что по словам организаторов, ориентировочно 200 тысяч демонстрантов прошли по улицам Рима.
Они держали плакаты с надписями "Фашизм никогда снова",
– говорится в сообщении.
По данным СМИ, на акцию пришли ориентировочно 50 тысяч человек. Левоцентристская Демократическая партия, которая хочет запретить Forza Nuova, заявила – собрали 100 тысяч подписей людей в соответствующей петиции.
Предварительно известно, что после мирных протестов и атаки штаб-квартиры федерации профсоюзов CGIL, полиция арестовала нескольких членов ультраправой партии.
Краткая предыстория относительно протестов в Италии
- 15 октября в Италии в первый день введения обязательных "паспортов здоровья" начались массовые протесты. В трех из шести портов Италии рабочие объявили забастовку. Протесты буквально "парализовали жизнь" страны.
- Руководитель организации Fisi, которая объявила забастовку, обвинил политиков в том, что "они не знают, как справиться с чрезвычайной ситуацией, и что они прогнулись перед потребностями фармацевтических лобби. Наша забастовка – защищать Конституцию".
- Перед тем, 9 октября, в итальянской столице на площади Пьяцца-дель-Пополо собрались более 10 тысяч протестующих, которые требовали отменить паспорта вакцинации. Столкновения дошли до применения водометов и даже захвата правительственного дома.