Це трапилось після того, як деякі члени Forza Nuova вийшли на протест проти обов'язкових "паспортів здоров'я". Мітинг проти ультраправої партії пройшов 16 жовтня.

До теми В Італії знову масові протести після введення обов'язкових "паспортів здоров'я"

У Римі люди вимагали заборонити ультраправу партію

Видання AFP написало, що за словами організаторів, орієнтовно 200 тисяч демонстрантів пройшли вулицями Риму.

Вони тримали плакати з написами на зразок "Фашизм ніколи знову",

– мовиться у повідомленні.

За даними ЗМІ, на акцію прийшли орієнтовно 50 тисяч людей. Лівоцентристська Демократична партія, що хоче заборонити Forza Nuova, заявила –зібрали 100 тисяч підписів людей у відповідній петиції.

Попередньо відомо, що після мирних протестів та атаки штаб-квартири федерації профспілок CGIL, поліція арештувала кількох членів ультраправої партії.

Коротка передісторія щодо протестів у Італії