Це трапилось після того, як деякі члени Forza Nuova вийшли на протест проти обов'язкових "паспортів здоров'я". Мітинг проти ультраправої партії пройшов 16 жовтня.
До теми В Італії знову масові протести після введення обов'язкових "паспортів здоров'я"
У Римі люди вимагали заборонити ультраправу партію
Видання AFP написало, що за словами організаторів, орієнтовно 200 тисяч демонстрантів пройшли вулицями Риму.
Вони тримали плакати з написами на зразок "Фашизм ніколи знову",
– мовиться у повідомленні.
За даними ЗМІ, на акцію прийшли орієнтовно 50 тисяч людей. Лівоцентристська Демократична партія, що хоче заборонити Forza Nuova, заявила –зібрали 100 тисяч підписів людей у відповідній петиції.
Попередньо відомо, що після мирних протестів та атаки штаб-квартири федерації профспілок CGIL, поліція арештувала кількох членів ультраправої партії.
Коротка передісторія щодо протестів у Італії
- 15 жовтня у Італії в перший день введення обов'язкових "паспортів здоров'я" почалися масові протести. У трьох із шести портів Італії робітники оголосили страйк. Протести вони буквально "паралізували життя" країни.
- Керівник організації Fisi, яка оголосила страйк, звинуватив політиків в тому, що "вони не знають, як впоратися з надзвичайною ситуацією, і що вони похилилася перед потребами фармацевтичних лобі. Наш страйк – захищати Конституцію".
- Перед тим, 9 жовтня, в італійській столиці на площі П'яцца-дель-Пополо зібралися понад 10 тисяч протестувальників, які вимагали скасувати паспорти вакцинації. Сутички дійшли до застосування водометів і навіть захоплення урядового будинку.