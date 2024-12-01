Кроме нее, россияне в Херсоне убили еще двух и ранили 11 мирных жителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

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Римма Бараненко помогала жителям Херсонщины во время оккупации

Римма Бараненко в течение 10 последних лет работала с местными властями над различными проектами.

Я лично знал Римму более 10 лет, мы сотрудничали над различными проектами. Она была очень светлым человеком с активной жизненной позицией, всегда готовой помочь. Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах,

– написал Прокудин.

Как сообщила подруга Елена Назарчук, погибшая волонтер во время временной оккупации Херсонщины и после ее освобождения постоянно помогала жителям Антоновки и Херсона. Женщина также занималась бездомными животными.

Римме Бараненко было всего 41 год.