Окрім неї, росіяни у Херсоні вбили ще двох та поранили 11 мирних мешканців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Дивіться також Від "Оболонь-Арени" до фронту: Київ попрощався з Павлом Ведибідою

Римма Бараненко допомагала жителям Херсонщини під час окупації

Римма Бараненко впродовж 10 останніх років працювала із місцевою владою над різними проєктами.

Я особисто знав Римму понад 10 років, ми співпрацювали над різними проєктами. Вона була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях,

– написав Прокудін.

Як повідомила подруга Олена Назарчук, загибла волонтерка під час тимчасової окупації Херсонщини та після її звільнення постійно допомагала мешканцям Антонівки та Херсону. Жінка також опікувалася безпритульними тваринами.

Риммі Бараненко був всього 41 рік.