У Києві 30 листопада відбулось прощання з Павлом Ведибідою, відомим під позивним "Оболончик". Він загинув у стрілецькому бою, захищаючи Батьківщину. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Вечірній Київ".

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Що відомо про загиблого Павла Ведибіду

Йому було лише 34 роки. Павло з 2014 року стояв на захисті країни, проявляючи мужність і незламну силу духу. Він був не лише військовим, а й засновником фан-клубу футбольної команди "Оболонь", що об’єднував прихильників у єдину спільноту.

Як прощались з Павлом "Оболончиком" Ведибідою: дивіться відео "Вечірнього Києва"

Церемонія прощання проходила одразу в кількох знакових місцях столиці: на Майдані Незалежності, у Михайлівському Золотоверхому соборі та на стадіоні "Оболонь-Арена".

Люди віддавали шану загиблому Павлу Ведибіду / Фото "Вечірній Київ"

У центрі Києва люди зупинялись, а машини припиняли рух для вшанування пам’яті загиблого Героя.

Загиблі на фронті