У Києві 30 листопада відбулось прощання з Павлом Ведибідою, відомим під позивним "Оболончик". Він загинув у стрілецькому бою, захищаючи Батьківщину. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Вечірній Київ".
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Що відомо про загиблого Павла Ведибіду
Йому було лише 34 роки. Павло з 2014 року стояв на захисті країни, проявляючи мужність і незламну силу духу. Він був не лише військовим, а й засновником фан-клубу футбольної команди "Оболонь", що об’єднував прихильників у єдину спільноту.
Як прощались з Павлом "Оболончиком" Ведибідою: дивіться відео "Вечірнього Києва"
Церемонія прощання проходила одразу в кількох знакових місцях столиці: на Майдані Незалежності, у Михайлівському Золотоверхому соборі та на стадіоні "Оболонь-Арена".
Люди віддавали шану загиблому Павлу Ведибіду / Фото "Вечірній Київ"
У центрі Києва люди зупинялись, а машини припиняли рух для вшанування пам’яті загиблого Героя.
Загиблі на фронті
- Нацгвардієць Іван Деміденко загинув на фронті внаслідок поранення на Харківському напрямку 3 вересня; його поховали 12 вересня. Деміденко, колишній шахтар з Луганщини, вступив до лав ЗСУ 7 квітня 2023 року, служив у 3-й бригаді "Спартан" і був нагороджений відзнакою президента "За оборону України".
- 43-річний Григорій Сипко з Тернополя загинув на Харківщині, він вважався зниклим безвісти з 15 травня 2023 року.
- Колишній журналіст Андрій Бучак, який з 2014 року воював у лавах ЗСУ, загинув на фронті біля села Водяне і став 93-м медійником, який загинув унаслідок агресії Росії.