Повідомляє 24 Канал з посиланням на Великобурлуцьку територіальну громаду. У чоловіка залишилися дружина, син і донька.

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Що відомо про загибель Героя

У 2014 році Іван Деміденко разом із сім’єю переїхав на Харківщину з Кіровська Луганської області, де раніше працював шахтарем.

У лютому 2022 року знову окупація постукала в їхні двері. Виживали, як і всі. Представники російських військ у населеному пункті не базувалися, але напруга трималася навіть у повітрі. У вересні діждали звільнення та відчули подих свободи,

– написали у громаді.

7 квітня 2023 року він вступив до лав ЗСУ, попри відсутність строкової служби та статус "обмежено придатний".

Іван служив у 3-й бригаді оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана, відомій під назвою "Спартан". За свій внесок у захист України був нагороджений відзнакою президента "За оборону України".

Герой загинув внаслідок поранення 3 вересня на Харківському напрямку. 12 вересня захисника поховали в селищі Покотилівка Харківської області. Йому було 44 роки.