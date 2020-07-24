Античные римские амфоры нашли в магазине морепродуктов в Испании: впечатляющие фото
Античные римские амфоры нашли в продовольственной лавке в Испании. Полиция проводит следствие, как артефакты времен Римской империи стали частью декора магазина замороженных морепродуктов.
Достопримечательности обнаружили, когда инспекторы пришли с плановой проверкой в один из магазинов города Аликанте. Об этом говорится на сайте Guardia Civil.
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Их внимание привлекли амфоры, которые имели очень старый вид.
Амфоры украшали магазин в Испании / Фото Guardia Civil
Выяснилось, что артефакты датированы примерно I веком нашей эры и имеют большую ценность. В те времена их использовали для хранения масла, вина и рыбного соуса. В частности, в магазине нашли еще несколько антикварных вещей.
Как амфоры оказались в магазине с морепродуктами
Владелец магазина утверждает, что все это нашел его сын во время рыбалки. Сейчас артефакты перевезли в музей, а в отношении собственника и его сына начали расследование.
Артефакты времен Римской Империи / Фото Guardia Civil
Наконец, им могут предъявить обвинение в преступлении против исторического наследия.