Античні римські амфори знайшли у продовольчій крамниці в Іспанії. Поліція проводить слідство, як артефакти часів Римської імперії стали частиною декору магазину заморожених морепродуктів.

Пам'ятки виявили, коли інспектори прийшли з плановою перевіркою до однієї з крамниць міста Аліканте. Про це йдеться на сайті Guardia Civil.

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Їх увагу привернули амфори, які мали дуже старий вигляд.

Амфори прикрашали магазин в Іспанії / Фото Guardia Civil

З'ясувалося, що артефакти датовані приблизно І століттям нашої ери і мають велику цінність. В ті часи їх використовували для зберігання олії, вина та рибного соусу. Зокрема, в магазині знайшли ще декілька антикварних речей.

Як амфори опинились в магазині з морепродуктами

Власник крамниці стверджує, що все це знайшов його син під час рибалки. Наразі, артефакти перевезли до музею, а щодо власника та його сина почали розслідування.

Артефакти часів Римської Імперії / Фото Guardia Civil

Врешті, їм можуть пред'явити звинувачення у злочині проти історичної спадщини.