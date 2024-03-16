Этими словами президент Латвии прокомментировал последние заявления Эммануэля Макрона. Последний уверен, что Запад должен сделать так, чтобы Россия не одержала победу. Своими мыслями Эдгарс Ринкевичс поделился на своей странице в сети X.

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Россия должна быть разрушена

Полностью поддерживаем Эммануэля Макрона. Мы не должны рисовать красные линии для себя, мы должны рисовать красные линии для России, и мы не должны бояться их придерживаться. Украина должна победить, Россия должна быть разгромлена,

– добавил Ринкевичс.

Кроме того, латвийский лидер решил перефразировать латвийское выражение "Carthago delenda est" – "Карфаген должен быть разрушен". Правда, он на этот раз отметил: "Russia delenda est", что буквально переводится как "Россия должна быть разрушена".

У Медведева истерика на этом фоне

Дмитрий Медведев решил отреагировать на слова президента Латвии. Он прибегнул к тому, что умеет делать лучше всего, – угрозам. Политик написал небольшой пост, который сопроводил фотографией, сделанной во времена Второй мировой войны.

Медведев написал, что представляет "западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской стаи (по материалам процесса в Харькове в 1943 году)".



Медведев рассыпается угрозами / Фото из открытых источников

И там же будут болтаться ублюдки, которые обстреливают мирных жителей наших городов, и ничтожество по фамилии Ринкевичс, что с ними изображает из себя президента несуществующей страны Латвии, пожелавшего смерти России. Memento mori!

– написал он.

Тем временем Байден назвал Путина бандитом

Обратим внимание, что 15 марта во время мероприятия Джо Байден в очередной раз обратился к конгрессменам. Их он призвал поддержать законопроект о помощи для Украины.

Также американский лидер подчеркнул, что "полон решимости" в дальнейшем делать собственный вклад в помощь Украине. Он также призвал всех присутствующих "противостоять Владимиру Путину".

Я убежден, что подавляющее большинство... членов Конгресса готово выполнить свою роль, и я продолжаю призывать каждого члена в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он – бандит!

– подчеркнул Байден.

В обращении к конгрессменам Джо Байден призвал их "немедленно прислать" ему принятый законопроект о нацбезопасности. В нем как раз говорится о выделении дополнительных средств для Украины, Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи для Газы.