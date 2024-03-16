Цими словами президент Латвії прокоментував останні заяви Еммануеля Макрона. Останній впевнений, що Захід повинен зробити так, щоб Росі не здобула перемогу. Своїми думками Едгарс Рінкевичс поділився на своїй сторінці у мережі X.

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Росія повинна бути зруйнована

Повністю підтримуємо Еммануеля Макрона. Ми не повинні малювати червоні лінії для себе, ми повинні малювати червоні лінії для Росії, і ми не повинні боятися їх дотримуватися. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути розгромлена,

– додав Рінкевичс.

Крім того, латвійський лідер вирішив перефразувати латвійський вираз "Carthago delenda est" – "Карфаген має бути зруйнований". Правда, він цього разу зазначив: "Russia delenda est", що буквально перекладається як "Росія має бути зруйнована".

У Медведєва істерика на цьому фоні

Дмітрій Медведєв вирішив відреагувати на слова президента Латвії. Він вдався до того, що вміє робити найкраще, – погроз. Політик написав невеликий пост, який супроводив світлиною, зробленою у часи Другої світової війни.

Медведєв написав, що представляє "західним друзям альтернативний фотоваріант формули миру для київської нацистської зграї (за матеріалами процесу у Харкові у 1943 року)".



Медведєв розсипається погрозами / Фото з відкритих джерел

І там же будуть бовтатися виродки, які обстрілюють мирних жителів наших міст, і нікчема на прізвище Рінкевичс, що з ними вдає з себе президента неіснуючої країни Латвії, який побажав смерті Росії. Memento mori!

– написав він.

Тим часом Байден назвав Путіна бандитом

Звернімо увагу, що 15 березня під час заходу Джо Байден вкотре звернувся до конгресменів. Їх він закликав підтримати законопроєкт про допомогу для України.

Також американський лідер підкреслив, що "сповнений рішучості" надалі робити власний внесок у допомогу Україні. Він також закликав усіх присутніх "протистояти Владіміру Путіну".

Я переконаний, що переважна більшість... членів Конгресу готова виконати свою роль, і я продовжую закликати кожного члена в цій залі протистояти Владіміру Путіну. Він – бандит!

– підкреслив Байден.

У зверненні до конгресменів Джо Байден закликав їх "негайно надіслати" йому ухвалений законопроєкт про нацбезпеку. У ньому якраз йдеться про виділення додаткових коштів для України, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарної домомоги для Гази.