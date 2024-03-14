Навесні у Швейцарії має відбутися перший саміт миру за участі лідерів держав. Росіяни вже встигли запевнити, що вони брати участі у цьому заході не будуть, забувши про те, що їх туди ніхто не запрошував.

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"Гуманна для всіх"

14 березня Дмітрій Медведєв опублікував у телеграмі пост, в якому висловив "непереборне почуття гидливості" до формули миру, запропонованої президентом Зеленським. За словами путінського посіпаки, у ній не проглядається волі Києва до переговорів. Причому пелька Кремля наважилася назвати нашу держву "так званою колишньою Україною".

Заступник глави Совбезу вирішив вигадати російську формулу, яка є, на його думку, "спокійною, реалістичною та гуманною для всіх".

Мирний план по-медвєдівськи складається з семи кроків.

По-перше, Україна має нібито визнати поразку, капітулювати та ліквідувати усі свої збройні сили. По-друге, цивілізований світ має оголосити чинну владу нашої країни "нацистською" та примусово "денацифікувати" її.

Далі фантазія Медведєва не на жарт розігралася. У його вологих мріях ООН нібито повинна визнати, що Україна без згоди Росії не може вступити у жодні військові альянси. Крім того, вона ще має сплатити Росії репарації. У підсумку Україна начебто має стати частиною країни – агресорки. Цей план Медведєв цинічно назвав "компромісним".

Зверніть увагу! Поки поплічник Путіна розмірковує над приєднанням України до Росії, на території самої країни – агресорки відбуваються бойові дії. Російські повстанці наступають на Белгородщині та у Курській області.

Путін назвав умови для переговорів

Вчора російський диктатор заявив, що він нібито готовий до "мирних" переговорів з Україною. Однак, з урахуванням інтересів Москви.

Путін захотів визнання за Росією окупованих територій, а також "гарантій безпеки". Мовляв, він прагне бути впевнений, що перемовини – це не пауза для "переозброєння Києва".