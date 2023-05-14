Недавно Сунак и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Одной из тем стало дальнейшее оборонное сотрудничество.

Обратите внимание Когда понимаешь, что до кораблей с "Калибрами" считаны километры, - Минобороны о Storm Shadow

Сунак будет говорить об Украине на международных саммитах

Суннок во вторник, 16 мая, отправится в Исландию. Там он встретится с другими лидерами Европы, которые примут участие в саммите Совета Европы.

Далее Сунак отправится в Токио. Там он объявит о сотрудничестве со страной в области обороны и технологий. Также политик встретится с лидерами стран G7. Известно, что во время саммита Сунак будет говорить о помощи Украине, борющейся с российской агрессией.

Риши Сунак проведет насыщенный тур международных встреч с целью стимулирования экономического роста и инвестиций в Великобритании, усиления поддержки Украины и решения критических глобальных проблем,

– говорится в сообщении.

Великобритания предоставляет Storm Shadow

Ранее стало известно, что Великобритания предоставит столь нужные Украине ракеты Storm Shadow. Они смогут существенно повлиять на ход войны, ведь являются очень эффективным оружием.

В зоне их поражения окажется, в частности, Крымский мост. Несколько ударов смогут нанести существенный ущерб логистике окупантов.