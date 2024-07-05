"Я отдал работе всего себя": премьер Британии выступил с прощальной речью перед отставкой

Премьер-министр Британии Риши Сунак выступил с прощальной речью возле резиденции на Даунинг-стрит, 10. После этого политик направился в резиденцию короля Чарльза III, чтобы подать прошение об отставке.

Консервативная партия Риши Сунака разгромно проиграла парламентские выборы в Британии. Наибольшее количество мест получили лейбористы во главе с Киром Стармером. Именно он, вероятнее всего, станет новым премьер-министром страны.

Смотрите также Адвокат обездоленных и будущий премьер Британии: кто такой Кир Стармер и чего ждать Украине

Речь Риши Сунака

Я отдал этой работе всего себя. Но вы послали четкий сигнал, и только ваше решение имеет значение. Это трудный день, но я оставляю эту работу с честью быть премьер-министром лучшей страны мира,

– сказал Сунак.

Говоря о том, что его партия проиграла, Сунак попросил прощения у кандидатов и активистов, которые "неутомимо работали", говоря о том, что его партия не достигла результатов. Сунак взял ответственность за поражение на себя и отметил, что ему "больно" от того, сколько коллег больше не будут заседать в Палате общин.

Также Риши Сунак заявил о намерении уйти с должности главы Консервативной партии. Однако это произойдет не сразу, а только тогда, когда будут заключены договоренности об избрании его преемника.

Важно, чтобы после 14 лет правления Консервативная партия восстановилась, а также чтобы она профессионально и эффективно взяла на себя свою решающую роль в оппозиции,

– сказал премьер.

Премьер-министр Риши Сунак выразил гордость за свои достижения, утверждая, что Соединенное Королевство сейчас более процветающее, справедливое и устойчивое по сравнению с 2010 годом. Сунак подчеркнул, что его первоочередной задачей после вступления в должность было восстановление экономической стабильности. Он сообщил, что инфляция вернулась к целевому уровню, ипотечные ставки снижаются, а экономический рост возобновился.

Говоря о лидере лейбористов Стармере, который вскоре займет кресло премьера, Сунак сказал, что они баллотировались на выборах как противники, но описал лидера лейбористов как "порядочного человека с общественным духом".

К слову, Консервативная партия получила всего 131 мандат. Таким образом, она потеряла полученное на досрочных выборах в 2019 году большинство в 365 мандатов. Лейбористы во главе с Киром Стармером получили 410 мест в новом парламенте.