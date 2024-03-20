Это следует из документа "Укрепление долгосрочной устойчивости в Украине. Борьба с коррупцией во времена войны", обнародованного Chatham House - Королевским институтом международных отношений (Лондон).

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Какие риски это представляет

Авторы отмечают, что такая политика "ограничивает местное самоуправление в планировании и внедрении городского развития, ослабляет антикоррупционный и общественный контроль... Существует риск, что в результате несовершенного регулирования могут возникнуть строительные картели".

Chatham House ссылается на аналитическую статью общественной инициативы "Игла": "Клон скандальной градостроительной реформы. Что подсунул под елку Кубраков", в которой аналитик Георгий Могильный проанализировал законопроект 5655 народного депутата Елены Шуляк ("Слуга народа") и проект правительственного постановления-клона, которую подал Минрегион.

Скрин отрывка из отчета Chatham House "Building long-term resilience in Ukraine. Борьба с коррупцией в военное время"

"Есть риски возникновения новых групп влияния, которые будут пытаться сохранить действующую систему... Общество обеспокоено, что вокруг средств на реконструкцию могут возникать новые группы интересов и 50% респондентов в опросе общественного сектора, как провел Chatham House, отметили, что есть такой риск".

Одним из таких секторов для этой зоны риска является строительная отрасль... Значительные доли национального и местных бюджетов будут выделены на социальное жилье и новую инфраструктуру. Прогнозируется, что этот сектор будет расти и консолидироваться с крупными компаниями, которые обеспечивают до 80% строительных потребностей во всей стране. Сейчас эта конкретная отрасль создает множество рисков коррупции,

– отметили авторы Джон Лоф и Арина Луцевич.

Отдельно отмечается разработка Градостроительного кодекса, который должен быть создан в соответствии с европейской практикой и над которым сейчас работает рабочая группа в Верховной Раде во главе с депутатом Анной Бондарь от "Слуги народа".

Кроме градостроительной реформы, Chatham House вспоминает и о судебной реформе как одной из приоритетных.

Что этому предшествовало

13 декабря 2023 года на годовщину принятия скандальной градостроительной "реформы", которую раскритиковал Европарламент и Еврокомиссия, во время правительственного заседания с голоса должны были вынести постановление-клон законопроекта 5655.

Но после того, как об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники, рассмотрение постановления отложили.

Общественная инициатива "Игла" выяснила, что автором документа с проектом правительственного постановления, который загрузили на правительственный сайт, является Александра Марушева, которая может быть связана с застройщиками, в частности с нардепом экс-ОПЗЖ Дмитрием Исаенко, секретарем Комитета по вопросам строительства государственной власти и местного самоуправления.

Справочно. Chatham House – Королевский институт международных отношений, является ведущим политическим институтом в мире со штаб-квартирой в Лондоне. Его миссия заключается в помощи правительствам и обществу в строительстве устойчивого, безопасного, процветающего и справедливого мира.