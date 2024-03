Це випливає із документа "Зміцнення довгострокової стійкості в Україні. Боротьба з корупцією в часи війни", оприлюднений Chatham House — Королівським інститутом міжнародних відносин (Лондон).

Які ризики це становить

Автори зазначають, що така політика "обмежує місцеве самоврядування у плануванні та впровадженні міського розвитку, ослаблює антикорупційний та громадський контроль… Існує ризик, що внаслідок недосконалого регулювання можуть виникнути будівельні картелі".

Chatham House посилається на аналітичну статтю громадської ініціативи "Голка": "Клон скандальної містобудівної реформи. Що підсунув під ялинку Кубраков", у якій аналітик Георгій Могильний проаналізував законопроєкт 5655 народної депутатки Олени Шуляк ("Слуга народу") та проєкт урядової постанови-клону, яку подав Мінрегіон.

Скрин уривку зі звіту Chatham House "Building long-term resilience in Ukraine. The battle with corruption in wartime"

"Є ризики виникнення нових груп впливу, які будуть намагатися зберегти чинну систему… Суспільство занепокоєне, що довкола коштів на реконструкцію можуть виникати нові групи інтересів і 50% респондентів у опитуванні громадського сектору, як провів Chatham House, зазначили, що є такий ризик".

Одним з таких секторів для цієї зони ризику є будівельна галузь… Значні частки національного та місцевих бюджетів будуть виділені на соціальне житло та нову інфраструктуру. Прогнозується, що цей сектор буде зростати і консолідуватися з великими компаніями, які забезпечують до 80% будівельних потреб у всій країні. Наразі ця конкретна галузь створює безліч ризиків корупції,

– зазначили автори Джон Лоф та Орися Луцевич.

Окремо наголошується на розробці Містобудівного кодексу, який має бути створений відповідно до європейської практики і над яким наразі працює робоча група у Верховній Раді на чолі з депутаткою Ганною Бондар від "Слуги народу".

Окрім містобудівної реформи, Chatham House згадує і про судову реформу як одну із пріоритетних.

Що цьому передувало

13 грудня 2023 року на річницю прийняття скандальної містобудівної "реформи", яку розкритикував Європарламент та Єврокомісія, під час урядового засідання з голосу мали винести постанову-клон законопроєкту 5655.

Та після того, як про це повідомило "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела, розгляд постанови відтермінували.

Громадська ініціатива "Голка" з'ясувала, що авторкою документу з проєктом урядової постанови, який завантажили на урядовий сайт, є Олександра Марушева, яка може бути пов'язана із забудовниками, зокрема з нардепом ексОПЗЖ Дмитром Ісаєнком, секретарем Комітету з питань будівництва державної влади та місцевого самоврядування.

Довідково. Chatham House – Королівський інститут міжнародних відносин, є провідним політичним інститутом у світі зі штаб-квартирою в Лондоні. Його місія полягає в допомозі урядам та суспільству у будівництві стійкого, безпечного, процвітаючого та справедливого світу.