Военные действия, которые будет проводить Россия, несут ряд рисков и могут привести к инцидентам с НАТО. Такое мнение в интервью СМИ высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Риски стычек между НАТО и Россией + Беларусью

Латвийский дипломат считает, что учения военных из России и Беларуси с 10 до 16 сентября несут риски "недопонимания, некоторых действий, не разрешенных начальством".

У вас пограничный кризис, у вас проходят крупные военные учения у границ НАТО, вы увеличили присутствие пограничников и военных формирований на нашей стороне: литовской, эстонской, польской. Конечно, это увеличивает вероятность возникновения инцидентов,

- сказал Ринкевич в интервью.

Министр иностранных дел Латвии добавил, что нелегальных мигрантов из Ирака в соседней Литве, которые переходят границу с Беларусью, режим Лукашенко использует как оружие. Ринкевич назвал это четким проявлением гибридной войны. Он приветствовал решение властей Ирака остановить все рейсы в Беларусь.

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Мигранты на границе с Литвой: коротко